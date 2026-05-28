Почему у россиян упал интерес к онлайн-психологам

Психолог Конфисахор раскрыл НСН, что популярность онлайн-сессий снизилась, в частности, из-за разочарования клиентов в качестве помощи и от роста числа непрофессионалов. Падение спроса на онлайн-консультации у психологов объясняется сезонностью, а также тотальной дискредитацией этой профессии в обществе и медиа. Об этом НСН рассказал доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за пять лет столкнулись с падением доходов, следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Так, например, падение выручки зафиксировали «Ясно» (-2,1%), Zigmund (-4,8%) и Alter (-11,5%).

При этом данные «Медиалогии» говорят о том, что частота упоминания «онлайн-психологов» в соцмедиа в 2025 году снизилась на 20% по сравнению с 2024 годом. Конфисахор раскрыл, в чем причина снижения интереса к получению психологической помощи онлайн.

«Онлайн-консультация категорически не работает с точки зрения профессионального подхода, потому что психолог должен иметь непосредственный контакт с человеком, слышать его, чувствовать двойные смыслы. Это возможно только при очной встрече. Я не считаю, что это большое падение, но оно может быть связано с сезонностью. Сейчас наступает лето, у многих людей появляются более значимые статьи расходов. Дети заканчивают школы, начинается сезон отпусков. Ну, и конечно, люди перестают доверять консультантам, у которых непонятно какой статус, образование и опыт работы. Я думаю, что еще многие стали понимать, что консультации с точки зрения содержания могут категорически не оправдывать свою стоимость», - отметил он.

Также собеседник НСН упомянул, что сказывается и подпорченная репутация профессии.

«Был целый период, когда можно было стать, не скажу, что психологом, но консультантом, коучем, пройдя буквально трехмесячные курсы. Сейчас идет страшная дискредитация психологов как специалистов, доверие к ним подорвано. Даже по телевизору, в передачах и фильмах мы видим низведение профессии до абсолютно бытового уровня», - подытожил он.

В свою очередь доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович отметила, что идет в целом снижение спроса на онлайн-занятия.

«Личный контакт, конечно, приносит больший эффект, плюс сейчас явно наблюдается тенденция к снижению потребления онлайн-продуктов», - резюмировала она для НСН.

