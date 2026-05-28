Долина посоветовала коллегам относиться к хейту философски

Лариса Долина заявила НСН, что никогда не читает плохие комментарии про себя. Хейт появляется тогда, когда человек становится востребованным и знаменитым, лучше вообще не реагировать на оценки злопыхателей, заявила спецкору НСН народная артистка России Лариса Долина. Так она прокомментировала неоднозначные оценки спектакля с участием Юры Борисова.

«Я пока не смотрела «Гамлета» с Юрой Борисовым, но очень много слышала. Я обязательно найду время и схожу, я вообще очень люблю ходить в театр, а также играть в нем. Хейт есть у каждого публичного человека, от этого никуда не деться. К этому надо философски относиться. Я, например, вообще ничего не читаю, даже когда произошла неприятная история моя, я вообще не заходила никуда, я просто знала о том, что это происходит. Как только человек становится популярным и известным, появляются хейтеры. Я уже закалена в этом смысле, меня ничего не может сломить, как видите», - отметила она.

Ранее Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов после ситуации с квартирой в Хамовниках. Спор связан с квартирой в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Долиной поначалу удалось оспорить продажу в связи с тем, что она находилась под влиянием мошенников. Однако Верховный суд оставил квартиру Лурье, и Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Долину из этой квартиры, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку.