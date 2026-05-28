Метро в Петербурге с 29 на 30 мая будет работать всю ночь

Петербургский метрополитен будет работать всю ночь с 29 на 30 мая из-за празднования Дня города. Об этом говорится на официальном сайте метрополитена. По обычному расписанию последний вестибюль метро закрывается в 00:46, станция "Гражданский проспект".

29 мая состоится концерт "Музыка Дворцового моста", который начнется в 23:15 и закончится в 01:00 ночи.

"С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Санкт-Петербурга, с 29.05 на 30.05.2026 Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва", - говорится в сообщении.

Также метрополитен уточняет, что в период с 02:00 до 04:30 30 мая будет прекращена реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей. Проход на станции будет осуществляться по жетонам, банковским картам и проездным билетам, за исключением банковского приложения пластиковой карты "Единая карта петербуржца".

27 мая Санкт-Петербург отметил 323-й день рождения. Мероприятия в честь Дня города проходят в течение всей недели, среди них - концерты, спектакли, кинопоказы и многое другое.