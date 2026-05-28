Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Африку

Россиянам стоит избегать поездок в страны Африки из-за эпидемиологической ситуации. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Ответ на этот вопрос [можно ли ездить в Африку?] вам дал еще Самуил Маршак, когда про доктора Айболита писал: "Не ходите, дети, в Африку гулять". Этот совет остается в силе, я его подтверждаю. Конечно, ни о каких поездках туда речи быть не может. Это первое. Второе - даже если кто-то туда соберется ехать, то я думаю, что даже местные власти будут этому препятствовать", - сказал Онищенко.

Он добавил, что в Африке россиянам и делать нечего, за исключением миллионеров, которые летают туда на охоту. Остальным же заниматься в таких странах нечем.