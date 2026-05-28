Росгосстрах: названы 10 регионов, где дети защищены лучше всего

Ко Дню защиты детей Росгосстрах традиционно составил рейтинг самых защищенных регионов, где родители чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В топ-3 регионов по количеству оформленных полисов вошли Башкортостан, Татарстан и Кировская область.

10 регионов, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:

Республика БашкортостанРеспублика ТатарстанКировская областьУдмуртская РеспубликаСтавропольский крайГород МоскваПермский крайБелгородская областьИвановская областьРостовская область

А список регионов с самыми «дорогими» страховками по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Здесь родители чаще выбирают расширенные опции и покрытие. В этих городах сумма выплаты по детской страховке от НС может достигать до 1 млн рублей.

10 регионов с наибольшей страховой суммой на одного ребенка:

МоскваСанкт-Петербург и Ленинградская областьКраснодарский крайРеспублика КарелияРеспублика БашкортостанРеспублика ТатарстанЗабайкальский крайАлтайский крайПермский крайТюмень и Ямало-Ненецкий автономный округ

С начала 2026 года РГС уже выплатил почти 140 млн рублей по детским травмам. Чаще всего неприятности случались с детьми в Башкирии, Татарстане и Кировской области.

По статистике компании, самый травмоопасный возраст у школьников — от 8 до 15 лет. Именно в этот период ребенок становится максимально активным: спортивные секции, велосипеды, самокаты, прогулки без родителей и интерес ко всему новому. В результате именно школьники и подростки чаще всего получают травмы как дома и на улице, так и во время занятий спортом и активного отдыха.

Среди самых крупных выплат 2026 года:

150 000 руб. — в Удмуртии десятилетняя девочка упала дома с турника и сломала пальцы на руке;91 000 руб. — в Оренбургской области шестилетний мальчик сильно ударился во время зимнего катания на ватрушках;75 000 руб. — в Кемеровской области двенадцатилетняя девочка поскользнулась на улице и сломала плечо.