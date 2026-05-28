Росгосстрах: названы 10 регионов, где дети защищены лучше всего
Ко Дню защиты детей Росгосстрах традиционно составил рейтинг самых защищенных регионов, где родители чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В топ-3 регионов по количеству оформленных полисов вошли Башкортостан, Татарстан и Кировская область.
10 регионов, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:
Республика БашкортостанРеспублика ТатарстанКировская областьУдмуртская РеспубликаСтавропольский крайГород МоскваПермский крайБелгородская областьИвановская областьРостовская область
А список регионов с самыми «дорогими» страховками по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Здесь родители чаще выбирают расширенные опции и покрытие. В этих городах сумма выплаты по детской страховке от НС может достигать до 1 млн рублей.
10 регионов с наибольшей страховой суммой на одного ребенка:
МоскваСанкт-Петербург и Ленинградская областьКраснодарский крайРеспублика КарелияРеспублика БашкортостанРеспублика ТатарстанЗабайкальский крайАлтайский крайПермский крайТюмень и Ямало-Ненецкий автономный округ
С начала 2026 года РГС уже выплатил почти 140 млн рублей по детским травмам. Чаще всего неприятности случались с детьми в Башкирии, Татарстане и Кировской области.
По статистике компании, самый травмоопасный возраст у школьников — от 8 до 15 лет. Именно в этот период ребенок становится максимально активным: спортивные секции, велосипеды, самокаты, прогулки без родителей и интерес ко всему новому. В результате именно школьники и подростки чаще всего получают травмы как дома и на улице, так и во время занятий спортом и активного отдыха.
Среди самых крупных выплат 2026 года:
150 000 руб. — в Удмуртии десятилетняя девочка упала дома с турника и сломала пальцы на руке;91 000 руб. — в Оренбургской области шестилетний мальчик сильно ударился во время зимнего катания на ватрушках;75 000 руб. — в Кемеровской области двенадцатилетняя девочка поскользнулась на улице и сломала плечо.
«Ежегодно родители оформляют в Росгосстрахе более 300 тысяч полисов страхования от несчастных случаев для детей. Большинство детских травм — это последствия обычных бытовых ситуаций, с которыми сталкивается каждый: случайные падения, активные игры, сезонные развлечения и спортивные тренировки. Полностью исключить такие риски невозможно, особенно летом, когда дети целыми днями играют на улице. Поэтому страховка для многих родителей — это в первую очередь способ чувствовать себя спокойнее и понимать, что в неприятной ситуации будет дополнительная финансовая защита», — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».