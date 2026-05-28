Мосты Петербурга изменят подсветку в честь Дня пограничника

Подсветка трех мостов в Санкт-Петербурге изменится на красно-зеленую в честь Дня пограничника. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"28 мая в России отмечается День пограничника. В честь 108-й годовщины со дня образования пограничных войск знаковые петербургские переправы - Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура - получат праздничное тематическое оформление. <…> В знак глубокого уважения к подвигу защитников рубежей мосты окрасятся в традиционные цвета пограничного столба - красный и зеленый", - рассказали в комитете.

В пресс-службе напомнили, что в геральдике красный цвет символизирует храбрость, мужество и силу, а зеленый олицетворяет честь, верность и безупречность. Праздничное оформление включится из единой диспетчерской СПб ГБУ "Ленсвет" 28 мая в 22:45 мск и будет работать до утра следующего дня по графику уличного освещения.

День пограничника имеет для Петербурга особое историческое значение: именно в Петрограде 28 мая 1918 года был подписан декрет о создании пограничной охраны РСФСР. Во время блокады Ленинграда пограничники мужественно защищали подступы к городу и охраняли легендарную Дорогу жизни на Ладожском озере.