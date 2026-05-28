Спасшая тонущего ребёнка жительница Казани получит 12-ю премию имени Кеосаяна

Жительница Казани Галия Ситдикова, спасшая тонущего ребёнка, получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Галия поехала с мужем на рыбалку. Увидела, как на берегу кричал ребёнок, а его друг уже захлёбывался и тонул. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчишку, пока стоявшие на берегу люди снимали происходящее на телефоны», — поделилась она в Telegram.

Маргарита Симоньян также напомнила о тех, кто получил предыдущие премии имени Тиграна, и вновь добавила, что премию в размере 1 млн рублей она выдаёт «простым людям, которые спасают людей, рискуя собой».

Ранее сообщалось, что лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие людей из горящего дома в Ханты-Мансийске, получат 11-ю премию имени Тиграна Кеосаяна.