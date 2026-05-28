Мединский: без чтения человек проиграет искусственному интеллекту

Чтение развивает те качества, которые отличают человека от искусственного интеллекта (ИИ). Без чтения человек проиграет соревнование с ИИ, такое мнение высказал журналистам председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский на открытии IV Международной книжной ярмарки "Китап-Байрам" в Уфе.

"Самое главное, чтобы люди читали, иначе смартфоны и искусственный интеллект человека уничтожат. По мере развития технологий мы проигрываем [искусственному интеллекту]. И то, что остается от человека - это воображение, способность к сочувствию и состраданию и творчество. Чтение развивает все эти качества, в первую очередь, воображение. Поэтому без чтения человека просто не будет, он будет другой и он проиграет соревнование искусственному интеллекту", - сказал Мединский.

Международная книжная ярмарка "Китап-Байрам" проводится по инициативе главы Башкирии и при поддержке правительства республики с 2023 года. В 2025 году ярмарку посетили 184 тыс. человек, в ее работе приняли участие 270 издательств и книготорговых организаций из 22 регионов России, а также Белоруссии, Ирана, Казахстана и Киргизии. В 2026 году "Китап-Байрам" проходит с 28 по 30 мая.