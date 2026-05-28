Абоненты РФ смогут устанавливать самозапрет на международные звонки

Граждане будут вправе сами установить запрет на входящие международные звонки, снять запрет можно будет только лично через МФЦ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский при обсуждении поправок ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенниками.

"Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменен на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков. Снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ", - сказал Боярский на заседании комитета.