В России могут заменить гамбургеры на «кокошники»

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович намерен обратиться к властям с просьбой запретить иностранное слово «гамбургер» и заменить его русскими аналогами. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

Политик предложил несколько вариантов: «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский». В поддержку отечественной кухни Малинкович придумал и рекламный ролик: в его представлении человек, откусивший гамбургер, падает замертво, а съевший русскую кашу становится бодрым и полным сил.

Ранее сообщалось о замедлении темпов роста выручки трех крупнейших фастфуд-сетей России. «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка» и Rostic's завершили 2025 год с резким падением чистой прибыли. Выручка компаний еще росла, но заметно медленнее, чем годом ранее. Оборот «Бургер Кинга» увеличился на 15,2%, до 104 млрд рублей. «Вкусно — и точка» прибавила 16,7%, выручка достигла 218,6 млрд рублей.