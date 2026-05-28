Четверть опрошенных родителей платят ребенку за отказ от соцсетей

Четверть опрошенных россиян платят своим детям за отказ от социальных сетей, из них 29% выделяют от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования ювелирной сети Sunlight (текст есть у ТАСС).

"Четверть родителей (26%) уже платят ребенку за отказ от соцсетей. Из них 35% тратят на это до 5 тыс. рублей в месяц, еще 29% - от 10 до 25 тыс. в месяц. Каждый пятый (22%) - от 5 до 10 тыс. рублей, а 14% - более 25 тыс. рублей в месяц", - сказано в тексте.

Помимо денег, самыми популярными подарками за отказ от соцсетей родители называли первую машину (39%), путешествия (34%), ювелирные украшения и часы (27%), новую одежду (21%) и даже квартиру (18%). Каждый десятый родитель (12%) готов обменять решение ребенка бросить соцсети на новую технику (смартфон, наушники, ноутбук и др).

По данным опроса, у большинства опрошенных (43%) есть дети. По словам родителей, их дети (75%) уже имеют аккаунты в разных соцсетях и активно ими пользуются. При этом девочки активнее мальчиков используют соцсети (63% и 37% соответственно).

Несмотря на всеобщую диджитализацию, многих родителей пугает тот факт, что их ребенок постоянно онлайн. Более половины респондентов (62%) негативно относятся к социальным сетям как способу проведения свободного времени. При этом только треть (34%) знает, сколько часов ребенок тратит времени на них, еще 27% - не знают и не следят. Большинство (37%) уверены, что их дети скроллят соцсети в среднем более пяти часов в день, рассказали аналитики.

Чтобы сохранить связь с ребенком и снизить негативное влияние соцсетей, многие родители активно борются с ними. Самый популярный способ - ссоры дома (57%). Еще 45% отбирают технику, 38% не выдают больше карманные деньги. Почти треть (31%) проводят разъяснительные беседы без негативных эмоций, а 23% окружают ребенка заботой и стараются больше времени проводить вместе в офлайне. Смирился с зависимостью детей от социальных сетей и больше не прикладывает усилия каждый шестой (17%), говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.