Ярославская: почти все подростки с 12 лет в Москве хотят подрабатывать летом

Подростки в Москве желают подрабатывать на летних каникулах уже с 12 лет, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Когда мы разговариваем с подростками начиная с 12 лет, они почти что все летом хотят работать. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть, хотят получить копеечку. К сожалению, пока для всех желающих мы предоставить такую возможность не можем», – сказала Ярославская.

Она также напомнила, что варианты подростковой занятости можно найти на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.

Ранее руководитель направления по работе с молодежью службы занятости столицы Екатерина Шальнева сообщила Агентству городских новостей «Москва», что на сегодняшний день в столице открыто более 400 предложений летней подработки для подростков от 14 до 17 лет.