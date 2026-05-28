В Москве летом растет число споров из-за выезда детей за границу

В столице с наступлением лета увеличивается количество обращений к уполномоченному по правам ребенка по семейным спорам, связанным с ограничением выезда детей за границу одним из родителей. Об этом журналистам сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Меняется характер обращений к уполномоченному. У нас уходит школа, и все вопросы связанные с внутришкольными конфликтами и неурядицами, уходят. Появляется очень большое количество обращений по семейным спорам, именно в летний период как правило их больше становится. Когда родитель ограничивает выезд ребенка к другому родителю, не ставя его в известность, и бывает так, что одна сторона уже это узнает на пункте таможенного контроля. Это совершенно бесчеловечно по отношению прежде всего к ребенку», – сказала Ольга Ярославская.

Она также отметила, что с приходом летнего тепла появляются и трагические случаи выпадения детей из окон. Она призвала родителей быть внимательными, не оставлять маленьких детей без присмотра и не ставить их ногами на подоконник.