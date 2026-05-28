Минздрав: больничный часто болеющим продлит комиссия

Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует никаких дополнительных действий со стороны пациента, врач сам направит необходимые документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует изменить правила выдачи больничных - тем, кто уже оформлял его более четырех раз за полгода, выдадут листок нетрудоспособности на короткий срок, в течение которых соберется врачебная комиссия и установит причину такой частой заболеваемости.