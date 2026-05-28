Россиян предупредили об опасности одного летнего развлечения

Купание в непредназначенных для этого местах несет серьезные риски для здоровья и жизни человека, заявил «Ленте.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Многие ошибочно полагают, что вода в реке или озере достаточно чиста, а фонтанная вода ничем не отличается от водопроводной. На самом деле ситуация прямо противоположная. Природные водоемы, особенно со стоячей или слабопроточной водой, являются благоприятной средой для размножения бактерий, вирусов и паразитов. Купание в таком месте может привести к заражению ротавирусом, дизентерией, сальмонеллезом, гепатитом А и лептоспирозом», — предупредил Демидик.

По словам врача, особенно опасна вода вблизи мест водопоя скота или при большом скоплении водоплавающих птиц, которые переносят церкариоз, так называемый зуд купальщика. Эта паразитарная реакция вызывает сильную сыпь и зуд, которые могут сохраняться до двух недель.

«Помимо инфекций человека подстерегают травмы из-за неровного дна, коряг, осколков стекла и арматуры. Самая главная опасность на воде – это внезапная гибель. Резкий перепад температур, когда разгоряченное на солнце тело погружается в холодную воду, способен вызвать рефлекторную остановку сердца или судороги, которые приводят к утоплению. Отсутствие спасателей и специального оборудования на диких пляжах делает помощь практически невозможной», — рассказал Демидик.Отдельного внимания заслуживают городские фонтаны, которые воспринимают как спасительную прохладу в жаркий день, отметил врач.

«Медики и спасатели единогласны фонтан – это не бассейн, а техническое сооружение. Вода в большинстве фонтанов циркулирует по замкнутому контуру и обновляется крайне редко, при этом дезинфекция часто проводится не в полном объеме либо отсутствует вовсе. В жару фонтанная вода быстро зацветает и становится идеальной средой для кишечной палочки, стафилококка и легионеллы. Купание в фонтане гарантированно приводит к попаданию этой зараженной воды в рот и на кожу, что чревато кишечными инфекциями, конъюнктивитом и грибковыми поражениями», — пояснил Демидик.

Купание в фонтане особенно опасно для детей, которые неизбежно глотают воду, а также для людей с порезами или ссадинами на коже, подчеркнул врач.

«Учитывая все эти факторы, единственной безопасной зоной для плавания остаются официальные пляжи, прошедшие проверку Роспотребнадзора и имеющие оборудованные места для спуска воды и дежурство спасателей. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью ради минутного удовольствия, а также разрешать детям играть в фонтанах и заходить в неизвестные водоемы», — добавил Демидик.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила россиян об опасности жары для сердца. Врач посоветовала не появляться на улице в пик солнечной активности с 12 до 16 часов и не находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15-20 минут подряд.