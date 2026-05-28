Митрополит Иларион уехал из Чехии после освобождения

Митрополит Русской православной церкви Иларион, задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, заявил ТАСС, что покинул территорию республики.

"Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась", - сказал он.

По словам священника, он намерен доложить патриарху Кириллу о случившемся, " а дальше - как он решит". В начале недели в Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора. Им не предъявили никаких обвинений.

Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине "вещества белого цвета". При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав "само предположение о подобном" "безусловно ложным".

Его защита утверждала, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся "спланированной провокацией".