Эксперт Конева: оценку за поведение в школах будет ставить коллектив педагогов
Коллектив педагогов будет ставить оценку за поведение в школах. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
Она отметила в беседе с РИА Новости, что такой коллектив может включать в себя советника директора по воспитанию, дефектолога, социального педагога и учителя-логопеда.
«Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель», — сказала Конева.
