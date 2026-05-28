Почти половина регионов провалили подготовку выпускников к работе

Российские работодатели недовольны качеством подготовки молодых специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). Это показал аналитический доклад, с которым ознакомились «Ведомости».

© Московский Комсомолец

В 36 регионах предприниматели оценили уровень выпускников колледжей и техникумов менее чем в три балла по пятибалльной шкале. Средняя оценка доступности квалифицированных кадров в этих субъектах составила 2,72 балла — на 9% ниже общероссийского уровня.

Наибольшая доля выпускников СПО по отношению к занятому населению зафиксирована в Тюменской, Томской областях и Пермском крае. При этом лучшие оценки качеству подготовки дали в Татарстане (4,17 балла), Нижегородской области (4,1 балла) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,02 балла).

Доклад формируется на основе официальной статистики, опросов не менее 300 предпринимателей в каждом из 84 регионов и экспертных оценок. Помимо качества подготовки кадров, в рейтинге учитываются доступность трудовых ресурсов.