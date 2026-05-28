В ГД рассказали, где регионам взять деньги на велоинфраструктуру

Денег на обустройство в регионах инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов в федеральном бюджете достаточно, можно включить их строительство в различные программы. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

"Денег на велоинфраструктуру в федеральном бюджете достаточно. Проблема не в отсутствии источников, а в нежелании или неумении чиновников работать с существующими механизмами. <…> Можно включить велоинфраструктуру в проект благоустройства двора, реконструкции дороги, туристического маршрута или программы развития малого города", - сказал депутат.

Он напомнил, что правительство РФ ранее обязало регионы до конца 2026 года разработать и утвердить планы развития инфраструктуры для электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

"Федеральный центр уже заложил несколько действующих механизмов софинансирования, нужно лишь правильно ими воспользоваться", - подчеркнул Игошин.

По его словам, первая и наиболее доступная возможность получить средства - это национальный проект "Формирование комфортной городской среды". Для этого велоинфраструктуру нужно включить в состав проектов благоустройства общественных пространств или дорог.

"Приоритет отдается проектам, которые повышают индекс качества городской среды. И велодорожка это не "развлечение", а инструмент для выполнения KPI", - отметил Игошин.

Второй источник - программа "Малые города и исторические поселения", продолжил он. В таком случае инфраструктуру для СИМ, по его словам, нужно включить в разрешенные мероприятия: благоустройство общественных территорий, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для спорта и рекреации.

Третий канал - нацпроект "Инфраструктура для жизни". "Здесь финансирование распределяется по нормативам - процент нормативных дорог, снижение аварийности. Муниципалитеты обязаны обеспечить софинансирование (как правило, 10-20%) и своевременную реализацию проектов", - указал депутат.

Еще одним источником является нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", где велоинфраструктура выступает как туристические веломаршруты.