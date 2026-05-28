На опубликованных Пентагоном видео НЛО снова заметили ангела и офанима

Пользователи сети объявили, что на видео из второй порции материалов об НЛО, которую опубликовал Пентагон по приказу Дональда Трампа, запечатлен ангел. Об этом пишет New York Post.

Люди уверены, что заметили странное существо на ролике, снятом в июне 2020 года над водоемом недалеко от американской военной базы. В кадр инфракрасной камеры попал некий объект, который несколько раз менял форму и в итоге стал похож на профиль существа, напоминающего ангела. «Объект выглядит почти как человек с руками и ногами. Главный вопрос — с какой скоростью он летит», — написал один из пользователей.

Кроме того, еще один объект, который американские военные сняли над океаном в 2024 году, напомнил некоторым верующим офанима — один из видов ангелов, описанный в Ветхом завете, как два огненных колеса, покрытые глазами.

После публикации первого блока документов об НЛО 8 мая техасский пастор Джош Хоуэртон объявил, что обнаружил на одном из видео херувима. Такого же мнения придерживается член конгресса Анна Паулина Луна.

Второй блок материалов по НЛО был опубликован Пентагоном в пятницу, 22 мая. В новую порцию рассекреченных файлов вошли 51 видео, 7 аудиофайлов и 6 текстовых документов.