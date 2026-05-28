Богомолов заявил о невозможности демократии в театре

В театре не может быть демократии.

Об этом заявил режиссер Константин Богомолов, комментируя постановку, действие которой происходит в современной театральной труппе.

— Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу «демократия» — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещенный авторитаризм или, как говорил (театральный режиссер Георгий — прим. «ВМ») Товстоногов, добровольная диктатура, — цитируют его ИС «Вести».

Он также подчеркнул, что театр собирает сложные индивидуальности, которым, с одной стороны, необходимо жесткое руководство, с другой — нужно внимание к эмоциональности и капризности.

Ранее заслуженный деятель искусств России также раскритиковал нынешнее поколение студентов и выпускников Школы-студии МХАТ. По его мнению, им не хватает жесткого и мудрого учителя.

Актриса Марина Александрова, в свою очередь, высказалась об усталости от однообразных проб на роли. Она посетовала на то, что многие режиссеры вызывают актеров, у которых в портфолио уже более 50 фильмов, на сцены, не требующие особого мастерства.