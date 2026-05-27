Лекарства в России хотят продавать только по электронному рецепту

Минздрав России работает над механизмом, который предусматривает продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Во время открытого диалога в Совете Федерации Самойлова заявила, что такое решение позволит контролировать продажи лекарств через систему мониторинга движения препаратов. По ее словам, после вступления решения в силу, купить рецептурное лекарство без электронного рецепта станет невозможно.

В ходе мероприятия также выступил статс-секретарь — замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он заявил, что Минздрав ожидает завершения доработки механизма. По его словам, этот вопрос могут поднять для обсуждения с сенаторами уже в течение ближайших нескольких месяцев.