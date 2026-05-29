В честь дня рождения Санкт-Петербурга заложили "капсулу времени"

В день основания Санкт-Петербурга, 27 мая, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский заложили "капсулу времени" в Мариинском дворце.

По словам Александра Бельского, в "капсулу времени" положили символы времени: юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", жетон метро и схему метрополитена Северной столицы, значок к 100-летию "Зенита", модели подводной лодки проекта 677 типа "Лада" и брига "Алые паруса", значок Ленинградского полка. Также для "капсулы времени" Александр Беглов и Александр Бельский написали тексты-послания. Кроме того, к потомкам попадет специальный выпуск контент-партнера "РГ" газеты "Петербургский дневник" с письмами от ветеранов и молодежи города.

Губернатор Петербурга отметил, что предметы, находящиеся в "капсуле времени", помогут людям через 100 лет лучше понять, как трудилось сегодняшнее поколение, и оценить, насколько достойно они продолжают наше дело. "Хотелось бы пожелать нашим будущим потомкам процветания нашей страны, нашего любимого города", - завершил он

Погружение "капсулы времени" приурочено к открытию парадной лестницы Мариинского дворца после реставрации. Специалисты приводили ее к историческому виду больше десяти месяцев. Они очистили стены от многочисленных слоев масляной краски, под которыми скрывался искусственный мрамор.

Кроме того, были отреставрированы гипсовые бюсты героев античной мифологии. А также скульптуры римского и греческого воинов и копия части большого фриза "Триумфальный въезд Александра Великого в Вавилон" из покоев императора Франции Наполеона I Бонапарта в Квиринальском дворце в Риме.