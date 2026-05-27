Посольство страны Европы начало отменять записи россиян на визу

Посольство Болгарии начало отменять записи на визу российских туристов.

© Global Look Press

Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!»

«К сожалению, запись по решению Консульского отдела Посольства Болгарии отменена», — говорится в электронных письмах от визового центра, которые массово приходят россиянам.

При этом альтернативы никакой не предлагается.

По данным визового центра, посольство этой страны Европы отменяет около 50 процентов заявок. Ситуация может быть связана с отпуском консула, который продлится до 17 июня.

Литва расширила черный список россиян-участников СВО с запретом на въезд в Шенген

Ранее соотечественникам назвали основание для отказа в шенгенской визе. Им может стать предыдущее отклонение соответствующего заявления.