Мошенники стали предлагать россиянам заработать на фото надгробий участников СВО
Злоумышленники стали предлагать россиянам «легкий заработок» за фотографии надгробий участников специальной военной операции (СВО) или «аллей героев». Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России в своем Telegram-канале.
— Злоумышленники предлагают очередной «легкий заработок» — сфотографировать надгробия участников специальной военной операции или «аллеи героев». За несколько снимков, переданных «работодателю», обещают денежное вознаграждение, — говорится в материале.
По информации ведомства, за такими предложениями стоит целенаправленная деятельность украинских спецслужб и мошеннических кол-центров: полученные с помощью фотографий персональные данные родственников участников СВО используются для попыток обмана под предлогом получения выплат от Минобороны.
Также эта информация передается разведывательным подразделениям Украины для использования в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию ситуации в России.
МВД призвало граждан не поддаваться на подобные предложения и сообщать о них в правоохранительные органы, чтобы предотвратить деятельность преступных групп на ранней стадии.
За такой «заработок» россиянам грозит уголовная ответственность по статье о госизмене, которая предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Для иностранцев за аналогичные действия предусмотрена статья о шпионаже.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники особенно активно действуют в регионах с воинскими захоронениями и мемориалами, а также в крупных городах. Правоохранители уже зафиксировали несколько случаев вербовки граждан через мессенджеры и социальные сети, говорится в публикации.
21 апреля сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ярославской области участников трех групп, которые помогали мошенническим кол-центрам Украины похищать средства у россиян.
Подозреваемые организовали функционирование GSM-шлюзов (sim-боксов) с целью хищения денежных средств путем обмана граждан с использованием телефонных звонков.