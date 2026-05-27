Очевидцы рассказали о ракетном ударе по Севастополю

На месте ракетного удара ВСУ по Севастополю сейчас разбирают завалы. Повреждения получил многоквартирный дом на площади Ластовой. Его жильцы поделились с корреспондентом "РГ" подробностями жуткой ночи.

Удар ракеты Storm Shadow пришелся зданию Южного отделения ЦБ РФ. Люди, которые были внутри, не пострадали. Сейчас территория вокруг оцеплена. Окна и крыша сильно повреждены. Кровельный материал разорвало на мелкие фрагменты и отнесло на десятки метров.

- Громыхнуло около пяти часов утра, - рассказала жительница дома Алеся. Окна ее квартиры на первом этаже смотрят на здание банка. - Створка окна вылетела и пробила дверь. Мелкие осколки впились в стены. В этой комнате спала моя дочь. Она чудом не пострадала, ее спасло одеяло.

Дом новый, его построили в 2017 году. У многих жильцов лишь недавно завершились ремонты. Теперь в квартирах все посечено осколками, оконные рамы и двери покосились, пробиты натяжные потолки. Во дворе посечены осколками более десятка автомобилей.

Разбирать завалы помогает управляющая компания и волонтеры. Подметают битые стекла, снимают поврежденные рамы и дверные коробки. С помощью подъемного крана убирают плитку с фасада, которая раскололась от мощного удара.

Выбиты стекла и в нескольких соседних зданиях, в том числе в троллейбусном диспетчерском пункте.

Вторая ракета ударила по улице Гоголя в центральной части Севастополя. Здесь также выставлено оцепление, стоят пожарные машины. Движение общественного транспорта и автомобилей уже открыто, а пешеходов все пускают пускают в обход.

При атаке ранения получили два человека. Повреждены многоквартирные дома, стоящие вдоль улицы. Разбиты окна в двух магазинах. В квартире на первом этаже выбито большое арочное окно. Внутри спали мать с сыном, они остались целы.

- Проснулась от грохота, не могла понять, что произошло, - рассказала хозяйка жилья Мария. - Был сильный запах пороха, стекло вдребезги, осколки задержала моя штора, которую я шила сама. Побежала по соседям, спрашивала, нужна ли помощь.

Пока жильцы обходятся своими силами: подметают стекла, затягивают оконные проемы пленкой.

На местах ЧП уже начали работать комиссии по оценке ущерба. Жители смогут получить компенсации за утраченное имущество.