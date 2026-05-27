Мусульмане собрались у мечетей на празднование Курбан-байрама

Верующие мусульмане с утра собрались у мечетей в Москве на празднование Курбан-байрама. Они совершили праздничный намаз и вспомнили о подвиге пророка Ибрахима. В Московской соборной мечети собралось несколько сотен человек. Там прошла коллективная молитва вместе с имамом мечети Маратом Аршабаевым.

© Российская Газета

В столице, в Санкт- Петербурге и других крупных российских городах в связи с утренним намазом были перекрыты улицы и изменен режим работы общественного транспорта. Напомним, что главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха - отмечают сегодня и мусульмане всего мира.

Принести в этот день в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства. Один человек может ограничиться овцой, а на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. Две трети мяса жертвенного животного (довольно молодого и без физических изъянов) надо раздать неимущим, а остальное употребить самим на праздничной семейной трапезе.

По поводу обряда жертвоприношения муфтияты заранее получили предупреждения о недопустимости заклания животных вне мест, специально для этого отведенных. В столице это делать запрещено, но за ее пределами есть выделенные для этого места. Смысл жертвоприношения заключается в памяти о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, доказав тем самым преданность Богу. Но испытав Ибрагима, Бог остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму вместо сына белого барашка, который и был принесен в жертву.

В Саудовской Аравии праздник жертвоприношения - кульминация хаджа, ежегодного паломничества мусульман к святыням Мекки и Медины. В 2026 году возле святыней собралось около полутора миллиона верующих. Мусульмане начинают отмечать один из двух главных праздников ислама - Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа - паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию. Празднование будет длиться до 29 мая включительно.