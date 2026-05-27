Собчак заступилась за девушку, которой вынесли приговор за кальян на куличе

Журналистка Ксения Собчак назвала несоразмерным наказание Ксении Белоусовой, которую осудили на три года и 25 дней за кальян на куличе. Она вступилась за девушку, получившую реальный срок, и привела в пример отмену дела нижегородского мажора Сергея Корнилова.

Об этом в среду, 27 мая, написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

— Армия профессиональных доносчиков, должно быть, сейчас ликует. Да, закон есть закон, но все равно трудно отделаться от ощущения несоразмерности: молодая девушка могла бы жить обычной жизнью — создать семью, работать, платить налоги и быть частью той самой «традиционной России», — говорится в публикации.

Собчак также написала, что ей бы хотелось, чтобы энергия доносчиков была направлена на защиту женщин от домашнего насилия, детей от побоев или пенсионеров от мошенников. Она также задалась риторическим вопросом, чей поступок более общественно опасный — Белоусовой или Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде.

Столичный суд 27 мая вынес приговор девушке, сделавшей кальян на основе кулича. Ей отменили условное наказание за хранение наркотиков и отправили за решетку. На заседании суда Белоусова раскаялась и заявила, что верит в Бога и посещает церковь. Девушка просила назначить ей штраф вместо реального срока.