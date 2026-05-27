ГД приняла закон о медосмотре мигрантов в течение 30 дней после въезда

Госдума приняла закон о введении единого срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранных граждан. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Согласно новым правилам, пройти обследование необходимо в течение 30 дней после въезда в Россию.

© Вечерняя Москва

Закон распространяется на иностранцев, находящихся в стране более 90 дней, а также на всех трудовых мигрантов. Им предстоит проходить проверку на употребление наркотических и психоактивных веществ, наличие инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Предусматривается, что медосвидетельствование будет проводиться в уполномоченных медорганизациях за счет самих иностранных граждан либо работодателей. Результаты обследований оформят в электронном виде и будут передавать в МВД и Роспотребнадзор через государственные системы.

Также документ устанавливает ежегодное повторное прохождение медосвидетельствования. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. По словам авторов инициативы, меры направлены на усиление миграционного контроля и повышение санитарной безопасности, передает РИА Новости.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 9 апреля анонсировал значительное расширение перечня причин, по которым мигранты могут быть выдворены из России. Он сообщил, что количество оснований для такой меры будет удвоено.