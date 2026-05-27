Мурманск после майского потепления накрыл снегопад

После почти летнего тепла в конце прошлой недели, когда температура в Мурманске поднималась до 16-17 градусов, суровый нрав арктического климата вновь напомнил о себе: регион накрыли снегопады, а температура местами понизилась до нуля.

Как отметили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 мая Кольский полуостров находится под влиянием циклона над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 1 до 6 градусов тепла, на юге области до плюс 9 градусов. Ночью в центральных районах Кольского полуострова может похолодать до минус 2 градусов.

Снег также выпал в поселках Туманном и Териберке, Ловозерском районе, а в Кировске даже образовались небольшие сугробы.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, особенно при малом опыте вождения в сложных погодных условиях. Также стражи дорожного порядка рекомендуют пользоваться общественным транспортом и не садиться за руль, если автомобиль уже "переобут" в летнюю резину.

Недавно в регионе было отключено отопление. После похолодания пользователи соцсетей засыпали региональную администрацию просьбами продлить отопительный сезон, жалуясь на холод в квартирах. Однако власти Мурманска сообщили, что включить отопление в областном центре "технически невозможно", так как ведется подготовка котельных и сетей теплоснабжения к будущему отопительному сезону. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Зинаиды Середа, ремонтный сезон на Крайнем Севере очень короткий и для теплоснабжающих предприятий важен каждый день.