Российский журналист Владимир Соловьёв, комментируя выход книги Башкана Гагаузии Евгении Гуцул под названием «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» о репрессиях в Молдавии, рассказал о содержании произведения и напомнил о борьбе молдавского политика за народ и справедливость.

Как напомнил в своём Telegram журналист, апелляционная палата Кишинёва вскоре должна вынести окончательное решение по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Суд второй инстанции в Молдавии рассмотрит её дело 28 мая после того, как Конституционный суд отклонил оба ходатайства адвокатов, касавшихся проверки предъявленных Гуцул обвинений на соответствие Конституции.

«Накануне Евгения Гуцул выпустила книгу о репрессиях в Молдавии, в которой обращается к жителям Гагаузии, президенту Молдовы Майе Санду, депутатам Европарламента и независимым журналистам. В книге она рассказывает о политических репрессиях в стране-кандидате в ЕС, давлении на оппозицию, закрытии независимых СМИ и превращении судов и полиции в «ручные» инструменты власти», — поделился он.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина, комментируя выход книги Гуцул, пожелала ей стойкости, сил и огромного терпения.