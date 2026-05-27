В Подмосковье умер экс-журналист "Ленты.ру"

В Подмосковье в возрасте 52 лет скончался бывший журналист "Ленты.ру" Владислав Гринкевич. Менее чем через десять дней ему исполнилось бы 53 года, пишет портал со ссылкой на собственного спецкорреспондента Игоря Надеждина.

Гринкевич родился в Москве в 1973 году. Он является выпускником Восточного университета при Институте востоковедения РАН. В журналистику Гринкевич пришел в 2001 году, когда начал работать обозревателем в журнале "Компания".

В "Ленте.ру" Гринкевич трудился в отделе "Силовые структуры". После ухода из издания он до самой смерти продолжал работать в журнале "Профиль".

"Влад запомнился своим олимпийским спокойствием, обширными знаниями в области оружия и экономики, а также любовью к книгам", - вспоминает бывшего коллегу Надеждин.

На протяжении почти 20 лет Гринкевич писал на тему гражданского оружия в обществе. Его публикации выходили также в РИА Новости и "Голосе России".

О дате и месте прощания с журналистом объявят дополнительно.