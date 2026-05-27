Пророчества афонского старца, преподобного Паисия Святогорца, предрекали России великую миссию. Почему они обретают особое звучание именно сегодня, рассказал aif.ru заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Одно из центральных пророчеств Паисия Святогорца о том, что Россия сможет пережить тяжелейшие испытания, выпавшие на ее долю, не сломается и выйдет из них духовным лидером.

«Сейчас очевидно, что у России много противников, ее пытается сжать в кольцо такая «анаконда». И это и есть те самые трудности, о которых говорил афонский старец. Паисий Святогорец предсказывает, что Россия не поддастся искушениям, устоит под давлением и станет оплотом православия», — пояснил Фролов.

Он также обратил внимание на то, что старец назвал срок, к которому Россия должна утвердиться в этой роли — 2030 год.

При этом он отметил, что греческие и русские святые — от патриарха Афанасия Пателария до преподобного Паисия Святогорца — были уверены в том, что Россия выполнит проект о полном освобождении и воссоздании Новороссии.

«Здесь речь идет обо всем Черноморском побережье до Измаила: Одессе, Николаеве, Херсоне, Крыме, о всем Донбассе», — пояснил заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ.

Также в пророчествах греческих и русских святых говорится о «погибели Запада», причиной которой называлось духовное отпадение Рима и всей католической традиции.

«Все и греческие, и русские святые в первую очередь говорили о победе России над Западом. Это соборное мнение», — резюмировал Фролов.

Ранее пророчица Верица Обренович, которую называют «сербской Вангой», сделала ряд сбывшихся предсказаний и предупредила, что Европу ждут тяжелые времена, а Прибалтика добровольно вернется в состав России. Провидица также предсказала, что украинский кризис будет длиться не менее пяти лет и в итоге закончится установлением нового миропорядка.