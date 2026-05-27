В Новосибирском зоопарке начался беби-бум

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался настоящий беби-бум. Сразу у нескольких редких животных появилось потомство, а посетители уже могут увидеть первых малышей на прогулках, говорится в Telegram-канале зоосада.

Одним из главных событий сезона стало рождение манулят. В апреле потомство дали сразу две самки манула. Сейчас котята начинают выходить из укрытий и постепенно осваивают вольеры. В зоопарке рассказали, что малыши пока остаются очень уязвимыми к инфекциям, поэтому специалисты создают для них максимально безопасные условия.

Манулы чаще всего активны вечером, поэтому именно в это время посетители могут заметить первые прогулки котят. В зоопарке напомнили, что занимаются разведением этих редких животных уже более 30 лет, а каждый новый детеныш помогает сохранению вида.

Еще одним пополнением стал детеныш оцелота, который появился на свет 2 марта. Маленький самец уже выходит на прогулки вместе с матерью, играет и изучает окружающий мир. Пока он питается молоком, но уже пробует мясо.

Оцелоты, как представители семейства кошачьих, считаются редкими хищниками и занесены в Международную Красную книгу. В российских зоопарках они встречаются крайне редко, поэтому рождение малыша в Новосибирске специалисты называют важным событием для сохранения вида.

