Исследование Rambler&Co: каждый шестой россиянин считает роботов частью доставки будущего

21% россиян воспринимают доставку будущего как сервис, который позволяет получить заказ где угодно – дома, по пути на работу, в парке или в отдаленных местах.

Согласно результатам исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co и Самокатом, 16% опрошенных россиян считают, что ключевым элементом будущего станут роботы-курьеры, доставляющие покупки прямо к двери. Столько же (16%) респондентов делают ставку на развитие умных постаматов рядом с домом, автоматически пополняемых необходимыми товарами.

При этом часть пользователей ожидает скорее эволюции существующих сервисов, чем радикальных изменений: 15% уверены, что доставка будущего останется похожей на современную, но станет заметно быстрее. Для 13% важнейшей характеристикой остается экологичность – они связывают это с использованием электротранспорта, роботизированных решений, малыми аэроперевозками и сокращением упаковки. Еще 6% ожидают появления сервисов, способных заранее предугадывать потребности пользователя и автоматически привозить необходимые товары.

13% респондентов связывают доставку будущего с перевозкамии по воздуху. Такой сценарий уже сейчас вызывает интерес у россиян: более половины опрошенных (57%) готовы рассматривать аэродоставку, причем для большинства ключевым условием остается скорость – 40% заинтересованы в таком формате, если он окажется быстрее привычных способов.

Среди тех, кто готов пользоваться доставкой по воздуху, 40% хотели бы получать заказ именно в той точке, где находятся в момент доставки – например, в офисе, парке или во время поездки по городу. 25% видят главное преимущество такого формата в максимальной скорости получения заказа. Еще 23% считают важной доставку к точно выбранному времени, а 12% предпочли бы забирать заказ в ближайшей точке выдачи.

Главным критерием доставки будущего россияне называют доступность. Почти половина опрошенных (45%) считает наиболее важной возможностью получение заказа вне зависимости от расстояния и местности. Для 21% определяющим фактором остается максимальная скорость. Еще 14% обращают внимание на экологичность сервиса, а по 10% респондентов выделяют полностью автоматизированный процесс и бесконтактность.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 мая 2026 года, в нем принял участие 2 051 респондент в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.