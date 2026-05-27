В Татарстане к Курбан-байраму подготовили 15 тысяч животных

Заместитель начальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин заявил, что в Татарстане к Курбан-байраму подготовили примерно 15 тысяч овец. Это число оказалось на 2 тысячи больше прошлогоднего. Его слова передал «БИЗНЕС Online».

По словам Мотыгуллина, в 2025 году всего в республике были перенесены в жертву 12 946 животных. При этом 6 438 из них оказались в Казани.

Он подчеркнул, что после самого праздника, который пройдет на 64 официальных площадках по всей республике, с территорий будут вывезены десятки тонн биологических отходов. Все они окажутся направлены на завод «Сария», расположенный в Елабуге.

В 2026 году Курбан-байрам начался 27 мая в 03:15 с проповеди в мечетях Казани. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет «Курбан-фест», в рамках которого будут организованы мастер-классы, ярмарка, лектории, а также программа для детей.