Бывший журналист «Ленты.ру» умер в Подмосковье

В Московской области скоропостижно скончался бывший корреспондент отдела «Силовые структуры» «Ленты.ру» Владислав Гринкевич — 6 июня ему должно было исполниться 53 года. Об этом сообщил специальный корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Владислав Гринкевич родился в Москве в 1973 году. В 1998 году окончил Восточный университет при Институте востоковедения РАН, получив специальность востоковеда-экономиста со знанием китайского языка. Свой путь в журналистике Владислав начал в 2001 году.

В 2001-2002 годах он работал обозревателем делового журнала «Компания», в 2002-2004 годах — редактором отдела новостей Национальной торговой ассоциации, в 2007-2012 годах — политическим / экономическим обозревателем в РИА Новости. В 2012-2013 годах Гринкевич — обозреватель и автор спецпроектов на радио «Голос России».

В 2014-2016 годах Владислав работал редактором сайта «Открытая экономика» Высшей школы экономики, а затем перешел в отдел «Силовые Структуры» «Ленты.ру».

«Влад запомнился своим олимпийским спокойствием, обширными знаниями в области оружия и экономики, а также любовью к книгам. Он запоем читал документальные и научные работы, причем всегда обращал внимание на детали — и часто использовал их как в своих материалах, так и в редакционных дискуссиях», — отметил Игорь Надеждин.

Уволившись из «Ленты.ру», Гринкевич перешел в журнал «Профиль», где работал до последнего дня. Его крайняя публикация увидит свет уже после смерти автора.

С 2007 года Владислав занимался темой гражданского оружия в обществе. Его материалы по этой тематике выходили в РИА Новости, «Голосе России», «Ленте.ру» и «Профиле». C 2012 года Гринкевич состоял в Федерации практической стрельбы России. В 2017 году — был участником Чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

Так вышло, что у Владислава не осталось близких родственников. О дате и месте прощания c ним будет сообщено дополнительно.