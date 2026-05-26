В РПЦ рассказали, как молитвой побороть страх перед полетами на самолетах

Множество людей боятся летать на самолетах. Часто верующие люди молятся во время полета, чтобы успокоиться, но даже это не всегда помогает. Как справиться со страхом, рассказал настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогирееве Алексей Батаногов.

© Вечерняя Москва

Священник призвал православных укреплять свою веру и уповать на Бога.

— Перед полетом стоит помолиться, попросить у Господа помощи и защиты. Это поможет сохранять спокойствие и не поддаваться панике, — подчеркнул священник.

Не менее важно осознать, что авиакатастрофа — это редчайших случай, особенно в сравнению с, к примеру, автокатастрофами. В крушениях самолетов погибает значительно меньше людей, чем в авариях. При этом люди каждый день садятся в автомобили, даже не задумываясь над этим. По словам священника, со страхом можно бороться с помощью такого простого логического рассуждения.

— Осознайте, что в полетах нет ничего страшного. Каждый день по всему миру совершаются тысячи рейсов, а авиакатастрофы — редчайшее явление, — добавил священник.

Тем не менее бывают ситуации, когда страх становится настоящей фобией, и здесь не будет лишней помощь профессионала.

— Если страх становится навязчивым, если возникают панические атаки, стрессовые состояния, которые буквально изматывают человека, — в таких случаях допустимо обратиться к врачу. Можно проконсультироваться со специалистом и, при необходимости, принимать назначенные препараты перед полетом, — приводит слова священника «Подмосковье сегодня».

В прошлом году представители РПЦ рассказали, кому молиться от землетрясений и цунами. Несмотря на то, что в православии отсутствуют специальные молитвы от землетрясений и цунами, так как на Руси подобных бедствий не существовало, в молитвенниках можно найти прошения от любых стихийных катастроф.