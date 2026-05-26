В России пожаловались на нехватку водителей

В России наблюдается нехватка минимум 500 тысяч водителей общественного транспорта. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с НСН.

По словам парламентария, водителей недостает во многих регионах страны. Дефицит появился на фоне низких зарплат за тяжелый труд и нежелания квалифицированных кадров соглашаться на работу на таких условиях.

«Бывает так, что регион покупает автобусы, но они стоят, так как нет водителей. Формально губернатор может даже отчитаться о том, что все хорошо в отрасли, но на самом деле они на маршрут не выходят», — рассказал Лисовский.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

По данным Russian Field, 28 процентов россиян стали ждать общественный транспорт дольше, а еще 45 процентов сталкивались с закрытием маршрутов или сокращением рабочего транспорта. В то же время продажи новых автобусов упали на 34 процента за 2025 года.

Ранее депутаты Госдумы предложили использовать роботов и пенсионеров для решения дефицита кадров.