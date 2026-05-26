Более 10 000 участников, 42 сессии и 94 спикера — как прошел «Тех-Френдли Викенд»

С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР прошел второй городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд». За три дня на территории Нижегородской ярмарки он собрал свыше 10 000 участников со всей страны — от ученых и предпринимателей до тех, кто только начинает интересоваться технологиями. В деловой программе выступили Алексей Семихатов, Андрей Коняев, Дмитрий Вибе, Даниил Трабун, Наталия Османн, Дмитрий Бескромный, Дарья Золотухина и другие спикеры; музыкальную часть — впервые появившуюся в программе фестиваля — открыли ANIKV, OG Buda, MIRÈLE, Lovanda, XXXManera и другие артисты.

«Тех-Френдли Викенд» стал городской точкой притяжения для всех, кому интересно обсуждать технологии и будущее — вне зависимости от профессионального бэкграунда. Программа фестиваля включала 42 сессии — лекции, панельные дискуссии, паблик-токи, мастер-классы и интерактивные форматы. В фестивале приняли участие 94 спикера: физик-теоретик Алексей Семихатов объяснял квантовую запутанность через кошку Шредингера и параллельные вселенные, популяризатор науки и издатель N+1 Андрей Коняев искал связь между методом Эркюля Пуаро и устройством науки, астрофизик Вячеслав Авдеев разбирал пять сценариев космического армагеддона, а астроном Дмитрий Вибе рассуждал о том, одиноки ли мы во Вселенной. Параллельно AI-евангелист Даниил Трабун рассказывал, каким будет искусственный интеллект к 2030 году, предприниматель Наталия Османн — как сохранять внимание в эпоху информационного перегруза, HR-директор «Яндекс» Дарья Золотухина — как меняется командная работа, когда ИИ становится полноценным участником рабочего процесса, Дмитрий Бескромный разобрал, как изменился маркетинг в эпоху ИИ и почему старые инструменты больше не спасают, историк и главный редактор «Архитектурных излишеств» Павел Гнилорыбов доказал, что старые здания — это не прошлое, а источник вдохновения для будущего, а сотрудник лаборатории социальной нейробиологии ВШЭ Юлия Городничева разбирала, как медиапотребление меняет мозг и почему мы все живем внутри информационной эпидемии. Редактор и журналист Анастасия Полетаева и предприниматель и инфлюенсер Анастасия Решетова дополнили программу разговорами о медиа, красоте и креативных индустриях. Участники смогли напрямую пообщаться с экспертами — и убедиться, что технологическая повестка касается всех: от физиков до фэшн-предпринимателей.

Ключевой темой фестиваля 2026 года стал разговор о будущем — и о том, как уже сегодня технологии меняют общество, экономику, культуру и повседневную жизнь. В центре внимания оказались долгосрочные технологические тренды, искусственный интеллект, робототехника, устойчивое развитие, биотехнологии, новые производственные модели и человек будущего.

«На данный момент мы живем в мире, где технологии развиваются быстрее, чем привычные нам социальные и культурные отрасли. В этом году тема фестиваля — будущее: каким оно будет, кто его формирует и как каждый из нас может стать его частью. Фестиваль создает пространство, где сложные технологические темы становятся обсуждаемыми и понятными через живые истории и опыт экспертов, которые сами строят это будущее. Мы хотим, чтобы каждый участник уносил с собой не только знания, но и ощущение причастности к изменениям, которые уже происходят вокруг нас», — отметила Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».

В этом году «Тех-Френдли Викенд» впервые дополнил деловую программу музыкальной частью — так на одной площадке встретились лекции по квантовой физике, дискуссии об ИИ и живые концерты. Дневную часть открывали DJ-сеты, вечернюю — выступления артистов и бэндов: ANIKV, OG Buda, MIRÈLE, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya. Фестиваль собрал Нижний Новгород — и доказал, что технологическая повестка и городской праздник могут усиливать друг друга.

«Для нас «Тех-Френдли Викенд» — это фестиваль технологий, который объединяет в одном пространстве разную аудиторию: ученых, предпринимателей, представителей креативных индустрий и тех, кто только начинает интересоваться этой темой. Нам важно, чтобы разговор о будущем не оставался внутри профессионального сообщества. Мы стремимся к тому, чтобы он становился частью повседневного диалога — понятного, живого и открытого. Технологии стали частью нашей жизни, и именно поэтому так важно учиться их осмыслять вместе», — подчеркнула Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».

«Тех-Френдли Викенд» создал дружелюбные форматы, где между экспертом и новичком нет барьера: сложные темы упакованы в интерактивные форматы. Те, кто хотел попробовать вайб-кодинг, сделали это под руководством наставников из Альфа-Банка; на мастер-классе «Мастерская кодов и знаков» придумывали собственные системы шифрования — от кода Морзе до авторских знаков. Киноманы сразились в квизе «Кинофан» — отвечали на вопросы о научной фантастике, фильмах о технологиях и режиссёрах-визионерах. На старт благотворительного полумарафона «БЕГИ, ГЕРОЙ!» вышли и участники фестиваля, а на площадке Нижегородской ярмарки гостей ждали коллагеновые коктейли от клиники эстетической медицины Xella.

