Жителям Подмосковья рассказали об окончании аномального нашествия комаров

В Подмосковье и нескольких других регионах России зафиксировано аномальное нашествие комаров. О причинах и спаде «комариного всплеска» рассказал изданию Baza энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев.

К нашествию комаров привело несколько факторов, отметил специалист. Во-первых, этому поспособствовала снежная зима, позволившая комариным личинкам и яйцам пережить сильные морозы. Далее весеннее таяние снега образовало тысячи временных водоемов, которые стали идеальными инкубаторами для развития насекомых. Заключительным этапом стало раннее потепление: при температуре 20-30 градусов тепла новая генерация появляется буквально за 10 дней, а не растягивается на недели, как во время прохлады.

По словам Китаева, «комариный всплеск» спадет после продолжительной жары и пробуждения охотников, в числе которых лягушки, стрекозы и некоторые виды птиц.

