Бутягин рассказал о страшных убийцах в Польше

Российский археолог Александр Бутягин рассказал журналистам, что неоднократно во время пребывания в польской тюрьме встречал осужденных за убийства. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Михайлович Бутягин — российский археолог и антиковед, популяризатор науки, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа.

Был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В конце апреля 2026 года был освобожден в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.

«К счастью, со мной не сидели какие-то страшные убийцы, хотя они и встречались мне иногда на прогулках. Конечно, ситуация ужасно давит на тебя, ты все время находишься в тяжелой психологической ситуации», — пожаловался Бутягин.

По его словам, ситуация осложнялась тем, что было очевидно — шанса на справедливый суд и последующее освобождение нет. Он уточнил, что российские дипломаты предупредили его о строгости и предвзятости польского суда.

Ранее предприниматель Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы после 12 лет заключения, сообщил, что в Соединенных Штатах очень жестко относятся к осужденным. Он пояснил, что врачи начинают лечить их только тогда, когда они теряют силы, падают без сознания.