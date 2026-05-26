Минздрав сделал заявление о вакцине от нового штамма лихорадки Эбола

У российских специалистов уже имеются наработки для создания вакцины от нового штамма лихорадки Эбола. Об этом рассказал во вторник, 26 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, в свою очередь, заверил, что Россия в случае необходимости сможет создать новую вакцину от инфекции, бушующей в Демократической Республике Конго и Уганде. Уже имеющиеся препараты не подойдут, поскольку речь идет о новом штамме лихорадки Эбола, но "наша наука уже знает", как создать подходящую вакцину.

Тем временем посол Уганды в Москве Мозис Кизиге рассказал, что российские эксперты уже активно помогают африканскому государству бороться с лихорадкой Эбола. В частности, благодаря России в Уганде появились мобильные лаборатории, цитирует дипломата РИА Новости.

Минздрав в рамках круглого стола "Сила сотрудничества для здоровья наций" продемонстрировал документальный фильм, в котором затрагивалась тема создания вакцин. Ведомство сообщило, что теперь расшифровка новых инфекций занимает сейчас в России не более суток, а вакцины создаются за четыре месяца.