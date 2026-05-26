"Это издевательство?" Что происходит с могилой Чуриковой и Панфилова

Прошло три года как не стало легендарной актрисы Инны Чуриковой и ее мужа, известного режиссера Глеба Панфилова. Она умерла в январе 2023 года. Супруг пережил ее чуть более чем на полгода. Его не стало в августе 2023 года.

Теперь же народ в Сети бьет тревогу из-за происходящего на могиле прославленных кинодеятелей. Дело в том, что на месте погребения Чуриковой и Панфилова лежит массивная плита из черного камня, а на ней расположены портреты легендарной актрисы и ее супруга режиссера. Люди, судя по комментариям в Сети, не понимают, это такой памятник установили или недоделка.

"КП" утверждает, что плита появилась стараниями "Ленкома", якобы театр и следит за состоянием могилы, регулярно обновляет цветы. В культурном учреждении сообщили, что там ждут от сына Чуриковой и Панфилова "вторую половину памятника". Журналисты связались с единственным наследником актрисы и режиссера Иваном Панфиловым, чтобы прояснить ситуацию, но тот заявил, что не дает интервью.

"Сын-мажор проживает в Арабских Эмиратах, прожигая жизнь и наследство своих великих родителей. Он пробовал быть актером, режиссером, в последние годы почему-то решил, что он продюсер, но ни в чем не нашел себя по-настоящему", - пишет об Иване некий анонимный канал в заблокированной соцсети.

Мало кто знает, что у Глеба Панфилова от первого брака есть сын Анатолий. Но ходят слухи, что он "не от мира сего", живет в Санкт-Петербурге, поэтому мало надежды, что он озаботится вопросом установки памятника на могиле отца и мачехи.

Интернет-пользователи в недоумении и задают много вопросов.