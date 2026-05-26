Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз пытается отвлечь внимание от неизбежного энергетического коллапса с помощью паники вокруг лихорадки Эбола. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X, комментируя сообщение Daily Mail о двух предполагаемых случаях заболевания в Италии, передает агентство «Прайм».

По словам Дмитриева, после того как утих ажиотаж вокруг хантавируса, в ЕС теперь искусственно раздувают угрозу Эболы, чтобы оправдать грядущие энергетические ограничения. Единственные вирусы, которые действительно могут привести к энергетическому шатдауну в Европе и Великобритании, по мнению главы РФПИ, — это «вирус ошибочных бюрократических решений» и «вирус ложных утверждений».

Ранее итальянский минздрав сообщил, что несколько человек, вернувшихся из Уганды, помещены под санитарный мониторинг. В качестве меры предосторожности их обследуют в специализированных клиниках.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Там распространяется штамм Бундибугио. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, из них подтвержден 101.