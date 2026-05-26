В сводках с мест боевых действий в зоне СВО всё чаще попадаются кадры, которые говорят громче любой политической агитации. Гражданские люди в эпицентре обстрелов, вопреки всей пропаганде последних лет, кричат по-русски. С помощью известной актрисы и общественницы Яны Поплавской разбираемся, как стресс срывает искусственную маску украинизации.

© runews24.ru

Язык тела и души

Когда человеку угрожает реальная опасность, его мозг переключается на базовые, усвоенные с детства конструкции. Защитные механизмы психики отбрасывают всё наносное. Именно эту закономерность фиксируют операторы на видео из зоны конфликта.

Люди, попавшие под удары, ругаются, зовут близких и молятся на том языке, который впитали с молоком матери. Это русский. Причём не просто отдельные «русизмы», а цельная, эмоционально насыщенная речь с характерными оборотами. Русский мат здесь становится не ругательством, а индикатором подлинности чувств.

«Интересно, что на видео с вражеской украинской стороны - где запечатлены ночные и утренние прилёты - звучит исключительно русская речь и русский мат. То есть в стрессовой ситуации они начисто забывают свою придуманную мову и разговаривают на человеческом языке», - считает Яна Поплавская.

Она напомнила: многие годы украинских граждан убеждали, что родным для них должен быть язык, который активно продвигался через школы, кино и госзаказы. Однако реальность показала обратное: если идеологию можно привить, то подсознание - нет. Официальный киевский диалект так и остался инструментом чиновников в кабинетах и бункерах. Для крика боли и страха он не подходит - слишком искусственен.

Рукотворная ненависть

Но за этим лингвистическим фактом скрывается более глубокая трагедия. Если язык общения у людей общий, откуда взялась та чудовищная стена вражды, которая сегодня разделяет семьи? Ответ очевиден. Ненависть к России и русским не была естественной реакцией.

Её годами накачивали в эфиры информационных каналов, вписывали в школьные учебники истории, воспитывали на мифах о героях-националистах. Людям целенаправленно внушали, что их сосед - враг. Эта ненависть стала рукотворной. Её разжигали, прогревали, культивировали. И сегодня эта конструкция взорвалась войной, уносящей жизни тысяч людей с обеих сторон.

«Это лишь подтверждает, что украинизация была искусственной, что украинский язык - искусственный», - констатировала актриса, известная своими острословием и правдорубством.

Поплавская убеждена: Россия не искала этой вражды и не стремилась к расколу. Но когда защита своих границ и интересов выставляется как агрессия, а попытка говорить на понятном языке подается как преступление - отступать некуда.

Парадокс современности в том, что «просроченное руководство» Украины продолжает балакать на навязанной «мове», скрываясь в укрытиях. Однако обычные граждане, когда страх берёт верх, снова становятся теми, кем были всегда - русскоговорящими людьми. Истинная речь всплывает на поверхность, как масло из воды, доказывая, что искусственную конструкцию можно разрушить, а душу - нет.