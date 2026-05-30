Куда исчезли богатства семьи Романовых

Трагедия Романовых до сих пор остается одной из самых загадочных историй, связанных с крушением Российской империи. После революции появились слухи о пропавшем золоте, тайных счетах и якобы бесследно исчезнувших драгоценностях. «Рамблер» разобрался, что произошло с собственностью Романовых после 1917 года.

© YouTube

Насколько богаты были Романовы?

К началу XX века Романовы действительно принадлежали к числу самых состоятельных монархических домов Европы. Однако речь идет не о личном счете Николая II и его семьи. В Российской империи существовали разные категории собственности: государственная казна, имущество Министерства императорского двора, личные активы членов семьи, дворцы, земли, коллекций произведения искусства, королевские регалии и зарубежные вклады.

Таким образом, далеко не все богатства империи были собственностью царя. Королевские драгоценности, владения, часть дворцовых собраний были принадлежали институту монархии и государству.

Сколько денег было на зарубежных вкладах?

Зарубежные активы у представителей династии действительно были. Часть средств хранилась в европейских банках, но рассказы о «миллиардах Романовых», которые якобы до сих пор лежат на секретных счетах, историки считают сильно преувеличенными.

По оценкам, зарубежные счета императорской семьи могли составлять миллионы рублей. Однако после Первой мировой войны, революции и национализации прежняя система собственности фактически разрушилась. В итоге одни активы были заморожены, другие утеряны.

Почему на самом деле расстреляли семью Романовых

Что произошло с драгоценностями?

После революции большевики начали масштабную национализацию имущества Романовых, а также ценностей аристократии, церкви и частных коллекционеров. В 1920 году Совнарком РСФСР создал Гохран — государственное хранилище ценностей, куда поступали драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия и другие предметы, оказавшиеся под контролем новой власти. В 1920–1930-е годы советская власть продавала ювелирные сокровища Романовых за границу, чтобы получить валюту.

Часть украшений родственникам Романовых удалось вывезти за границу. Драгоценности прятали в одежде, передавали через доверенных людей или продавали уже в эмиграции, чтобы выжить. Но в распоряжении советского государства все равно оказалась большая часть ценностей.

При этом личные сокровища семьи до сих пор выставляются на аукционах. Например, «Зимнее яйцо» Фаберже 1913 года было создано по заказу Николая II как пасхальный подарок его матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. В 2025 году оно было продано на Christie’s за 22,9 млн фунтов, установив новый аукционный рекорд для Фаберже.

Важно различать личные украшения Романовых и государственные регалии Российской империи. Большая императорская корона, скипетр, держава и другие предметы относились к символам государственной власти, а не к частной собственности Николая II.

Часть таких ценностей сохранили как государственное достояние. История Алмазного фонда восходит к указу Петра I 1719 года, когда была создана система хранения драгоценностей, принадлежавших государству. Сегодня в Алмазном фонде хранятся исторические ювелирные изделия, редкие камни, самородки и часть королевских драгоценностей.

Правда ли, что пропало золота?

После революции и во время Гражданской войны часть ценностей действительно пропала. Но важно понимать: речь шла не только о личном имуществе Романовых, а в первую очередь о государственном золотом запасе Российской империи.

Самая известная история связана с так называемым золотом Колчака. Во время Гражданской войны значительная часть золотого запаса страны оказалась под контролем армии адмирала Александра Колчака. Золото перевозили по железной дороге через Сибирь, использовали для закупки оружия и расчетов с союзниками, а часть запасов исчезла во время транспортировок, эвакуаций и смены власти.

Что стало с императорскими дворцами?

После революции многие императорские резиденции национализировали. Одни превратили в музеи, другие использовали как государственные учреждения, санатории или административные здания. При этом значительная часть интерьеров, мебели и произведений искусства сохранилась именно благодаря музейной системе.

Коллекции Эрмитажа, Кремлевских музеев, Алмазного фонда и других собраний частично связаны с бывшими императорскими и дворцовыми коллекциями. Поэтому часть «богатств Романовых» не исчезла — она изменила статус и стала государственным музейным наследием. История Эрмитажа, например, напрямую связана с императорскими собраниями, которые после революции перешли в новую государственную систему хранения и показа.

Таким образом надежных доказательств существования огромного тайного состояния Романовых не найдено. Более реалистичная картина выглядит так: часть имущества национализировали, часть распродали, часть вывезли эмигранты, часть исчезла в хаосе революции и войны, а часть сохранилась в музеях и государственных фондах.

Ранее мы писали о Лже-Анастасии — самозванке, выдававшей себя за княжну Романову.