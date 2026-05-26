Пикник Афиши объявляет третью волну артистов

Звезда романтического инди Zoloto, фолк-сенсация Элли на маковом поле, большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна, герои меланхоличного поп-рока passmurny, свежие фавориты музыкальных критиков «Два обреза» и секретный гость.

Музыкальный состав Пикника Афиши продолжает расти! Фестиваль объявляет третью волну исполнителей, которые выступят в Москве. В этом году Пикник полностью меняет формат и впервые в истории превратится в концептуальный луна-парк под открытым небом со светящимися аттракционами в стилистике кино, ароматом сахарной ваты и безграничной фантазией художников. Титульный партнер фестиваля – мобильный оператор T2 – готовит для посетителей серию уникальных активностей, а также предложит гостям взглянуть на фестиваль под новым углом. На фестивале будет работать настоящее 16-метровое колесо обозрения, которое обещает стать главной точкой притяжения для любителей красивых видов. Перед посадкой посетители получат маджентовые бинокли: они помогут детально рассмотреть каждую локацию и спланировать свой дальнейший маршрут прямо из кабины аттракциона.

Третья волна участников Пикника Афиши объявлена. 20 июня 2026 года на исторической площадке фестиваля в музее-парке «Коломенское» в Москве на четырех сценах выступят:

Zoloto – артист, который за последние годы вырос из героя инди-плейлистов до статуса абсолютного хедлайнера. Его музыка – это фешенебельная эстрада в лучшем смысле слова. Все, кто был на его концертах, подмечают: лайвы Zoloto – это чувственность, мощь и энергетика.

Мальбэк х Сюзанна – дуэт, ставший символом новой, некоммерческой и стильной поп-музыки, не только исполнит культовые хиты «Гипнозы» и «Равнодушие», но и представит свежую совместную программу, открывая новый этап своей творческой истории.

passmurny – меланхоличный поп-рок, в котором акустическая печаль встречает оголенную ярость. В 2026 году группа открыла новую главу альбомом «Злой» – более гитарным, жестким и бескомпромиссным.

Элли на маковом поле – проникновенный голос дореволюционных романсов, который стал свежим глотком на современной сцене. Музыка Элли – это торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.

А также секретный гость, который станет приятным сюрпризом фестиваля. Имя мы раскроем позже.

Также на фестивале состоятся два шоукейса:

«Заря» – редакция «Афиши Daily» отобрала музыкантов, в которых видит свет и слышит будущей российской музыки. Это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза», интеллигентский электропоп Isentie, эмоциональный и жутко громкий гитарный поп «Твои кошмары», ироничное и остроязычное инди «Собачий Lie», молодая и накатывающая волна столичного хип-хопа – the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также поп-панк и эмо на грани света и печали «Дела поважнее».

«Тихий ход» – продюсер и арт-директор проектов KUZNYAHOUSE и важная фигура электронной музыки в России Kito Jempere (Кирилл Сергеев) собирает близких по духу артистов, чтобы сыграть с ними диджей-сет ненавязчивой мягкой электроники. Среди артистов – программный арт-директор московского CRUISE Таня Андрианова, диджей Марк Щедрин и Lipelis.

Пикник Афиши давно вышел за рамки сцен и фудкортов. Это место силы, куда можно прийти с семьей, встретить старых друзей, завести новые знакомства, попробовать экзотическую кухню, поиграть в настолки, расслабиться в массажном кресле, сыграть в теннис, посмотреть театральную постановку, освоить новое дело в арт-мастерской – и найти себе десятки занятий по состоянию души. С каждым новым анонсом досуг на фестивале становится еще более многогранным и насыщенным.

Все это 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское».