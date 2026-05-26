Звезду «Вампиров средней полосы» демобилизовали

Актер Глеб Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Покинувшего стены военной части артиста встретили родные и коллеги по профессии, включая актера Николая Добрынина из «Сватов».

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновскому полку, который считается элитным подразделением Российской армии. Калюжный назвал этот опыт вдохновляющим.

В апреле Глеба Калюжного включили в базу данных украинского сайта «Миротворец» за покушение на суверенитет и территориальную целостность соседней страны. Причиной стало его участие в съемках фильма «Малыш», посвященного событиям специальной военной операции на Украине.