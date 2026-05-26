40 тысяч человек посетили 3-й Международный день медитации в Царицыно

24 мая 2026 года в музее-заповеднике Царицыно прошел 3-й Международный день медитации, который посетили более 40 тысяч человек. Событие было приурочено к празднованию Всемирного дня медитации, отмечаемого 21 мая.

В течение дня на фестивале работали более 40 площадок с практиками, лекциями, мастер-классами и музыкальными выступлениями. Гости смогли познакомиться с современными и традиционными техниками медитации, практиками осознанности и инструментами для работы со стрессом, улучшения качества жизни и ментального здоровья.

Одной из самых посещаемых зон фестиваля стало пространство Билайна, где гости могли не только принять участие в активностях, но и зарядить телефон, сделать моментальные фотографии на полароид и добавить образу ярких деталей с помощью блёсток. Пространство «Буарон» объединило дыхательные практики, мастер-классы по ароматерапии, wellness-активности, фотозону и розыгрыш приглашений на высадку цветов в «Буарон-Саду».

На главной сцене фестиваля выступили Женя Любич, СТРИО, Kamilla Robertovna и RODNAYA. Практики для гостей провели Сати Казанова, Натали Османн, Юрий Мурадян, Омкар, Мария Самарина, Диана Джалалова, Роман Карловский и Александр Брат. Также на территории фестиваля работала отдельная сцена с электронной музыкой.

Помимо практик и музыкальной программы, для гостей были открыты детская зона и Organic People Market с дизайнерской одеждой, натуральной косметикой, экотоварами, изделиями ручной работы и вегетарианским фудкортом.

Организатор фестиваля — проект Organic People, который с 2012 года занимается популяризацией йоги, медитации и здорового образа жизни в России.